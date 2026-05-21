Escales au Cellier : un commerce, une découverte, Le Cellier, déambulation dans le bourg, au départ de la Place du Mémorial, Le Cellier

Informations pratiques

Escales au Cellier : un commerce, une découverte 19 et 20 septembre Le Cellier, déambulation dans le bourg, au départ de la Place du Mémorial Loire-Atlantique

Gratuit et ouvert à tou.tes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Les escales au Cellier :

un commerce, une découverte

Nous vous invitons à déambuler, dans le bourg du Cellier, à la découverte des artistes et artisans d’arts accueillis pour ces journées.

Chaque commerçant ouvre ses portes et reçoit un créateur : le coutelier chez le boucher, le céramiste au restaurant, la teinturière, girouettier, sculpteur etc… une douzaine de métiers du patrimoine et d’artistes seront disséminés, à vous la découverte.

Le circuit sera balisé, un descriptif à votre disposition.

Cette programmation s’inscrit dans un circuit plus global de visite de l’ensemble des éléments patrimoniaux de la commune.

Le Cellier, déambulation dans le bourg, au départ de la Place du Mémorial place du memorial 44850 le Cellier Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0666316719 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575805503774 Le Cellier est une commune riche en élément patrimoniaux : chateaux, manoir, eglise, îles de Loire. La commune accueille aussi des artistes et artisans qu’il nous a semblé interessant de mettre en valeur, dans un circuit original :

Chaque commerçant du village accueille, qui un sculpteur, qui un graphiste, vannier, coutelier, métiers connus et moins connus du patrimoine vivant.

Cette déambulation s’inscrit dans une visite plus globale de la commune lors de ces Journées. Parking voiture devant la mairie ou rue des Mazeres

Parking Vélo à côté de l’Eglise

Venue possible en train ligne Nantes Ancenis

Les escales au Cellier :

©Anais Aboulkheir