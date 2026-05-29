Fête Populaire 2026 Stade Municipal Sainte-Gemme-la-Plaine

Sainte-Gemme-la-Plaine

Fête Populaire 2026

Stade Municipal Rue Saint-Nicolas Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Comme tous les ans, la Commune, en partenariat avec le CIAG, vous invite à sa traditionnelle Fête Populaire ! Préparez-vous à une soirée conviviale et musicale.

Au programme de cette édition 2026

1ère partie Une ambiance de feu pour démarrer la soirée avec La Band’a Marans

2ème & 3ème partie Sortez vos meilleurs pas de danse, l’Orchestre Odyssée Live prend les commandes de la scène !

Le grand final Un show pyrotechnique magique et grandiose signé Jacques COUTURIER

Samedi 4 juillet 2026

à partir de 19h

Stade Municipal

Bar et restauration sur place

Paiement par CB possible .

Stade Municipal Rue Saint-Nicolas Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 02 01 accueil@saintegemmelaplaine.fr

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English :

As every year, the Commune, in partnership with CIAG, invites you to its traditional Fête Populaire! Get ready for a convivial, musical evening.

L’événement Fête Populaire 2026 Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud