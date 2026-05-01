Fête Printanière Val, Parc et Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes
Fête Printanière Val, Parc et Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes dimanche 17 mai 2026.
Consolation-Maisonnettes
Fête Printanière
Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes, 25 390 Consolation-Maisonnettes Consolation-Maisonnettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Journée festive pour célébrer le printemps au Val de Consolation !
Au programme Marché de producteurs et artisans locaux, balades à poney et en calèche, animations festives, théâtre, conférences, buvette et restauration sur place !
Ce qui vous attend
• Marché de producteurs et artisans locaux
• Balade à poney dans le parc
• Navette en calèche depuis les parkings
• Conférences de l’Université Ouverte de Franche-Comté sur les thèmes de la forêt et des insectes
• Théâtre de plein air (Les Jardins extraordinaires Cie L’Empiré)
• Festival de théâtre Les Souterraines (Toujours Primevère Cie L’entre I Dalidaaa ! Euh… Cie Voraces)
• Musique, buvette et restauration sur place
• Sentiers et balades en accès libre
Une journée pour apprendre, rire, partager et s’émerveiller, co-organisée par l’association Cœur de Conso. .
Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes, 25 390 Consolation-Maisonnettes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Printanière
L’événement Fête Printanière Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-05-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)