Fête Printanière Val, Parc et Monastère de Consolation Consolation-Maisonnettes

Consolation-Maisonnettes

Fête Printanière

Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes, 25 390 Consolation-Maisonnettes Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Journée festive pour célébrer le printemps au Val de Consolation !

Au programme Marché de producteurs et artisans locaux, balades à poney et en calèche, animations festives, théâtre, conférences, buvette et restauration sur place !

Ce qui vous attend

• Marché de producteurs et artisans locaux

• Balade à poney dans le parc

• Navette en calèche depuis les parkings

• Conférences de l’Université Ouverte de Franche-Comté sur les thèmes de la forêt et des insectes

• Théâtre de plein air (Les Jardins extraordinaires Cie L’Empiré)

• Festival de théâtre Les Souterraines (Toujours Primevère Cie L’entre I Dalidaaa ! Euh… Cie Voraces)

• Musique, buvette et restauration sur place

• Sentiers et balades en accès libre

Une journée pour apprendre, rire, partager et s’émerveiller, co-organisée par l’association Cœur de Conso. .

Val, Parc et Monastère de Consolation 1 Chemin des Tuffes, 25 390 Consolation-Maisonnettes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête Printanière

L’événement Fête Printanière Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-05-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)