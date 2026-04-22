Festival Les Souterraines VAL, PARC ET MONASTERE DE CONSOLATION Consolation-Maisonnettes

Consolation-Maisonnettes

Festival Les Souterraines

VAL, PARC ET MONASTERE DE CONSOLATION 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Festival LES SOUTERRAINES arrive bientôt à Consolation !

Dimanche 17 mai

Au cœur du Monastère de Consolation, une journée de théâtre intimiste, contemporain et sensible, dans un lieu hors du temps.

2 spectacles. 2 univers. 2 expériences singulières.

Réservations et infos www.lessouterraines.fr | 06 18 32 53 77

Billetterie également disponible sur place (dans la limite des places restantes).

AU PROGRAMME

14 h TOUJOURS PRIMEVÈRE

Jeune public à partir de 7 ans

Emma, une petite fille atteinte d’une maladie du cœur, rencontre Primevère, mystérieuse créature née de la forêt.

Un conte délicat mêlant théâtre, danse et création sonore.

17 h DALIDAAA ! EUH…

À partir de 15 ans

Une émission de radio tente de rendre hommage à Dalida… mais tout déraille.

Entre chansons, humour et vertige, un cabaret radiophonique jubilatoire.

Rendez-vous au Monastère de Consolation !

Profitez également de la Fête printanière toute la journée marché, animations, balades et ambiance conviviale au cœur du Val. ! .

VAL, PARC ET MONASTERE DE CONSOLATION 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Les Souterraines

L’événement Festival Les Souterraines Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-04-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)