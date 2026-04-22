Festival Les Souterraines VAL, PARC ET MONASTERE DE CONSOLATION Consolation-Maisonnettes
Festival Les Souterraines VAL, PARC ET MONASTERE DE CONSOLATION Consolation-Maisonnettes dimanche 17 mai 2026.
Consolation-Maisonnettes
Festival Les Souterraines
VAL, PARC ET MONASTERE DE CONSOLATION 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Le Festival LES SOUTERRAINES arrive bientôt à Consolation !
Dimanche 17 mai
Au cœur du Monastère de Consolation, une journée de théâtre intimiste, contemporain et sensible, dans un lieu hors du temps.
2 spectacles. 2 univers. 2 expériences singulières.
Réservations et infos www.lessouterraines.fr | 06 18 32 53 77
Billetterie également disponible sur place (dans la limite des places restantes).
AU PROGRAMME
14 h TOUJOURS PRIMEVÈRE
Jeune public à partir de 7 ans
Emma, une petite fille atteinte d’une maladie du cœur, rencontre Primevère, mystérieuse créature née de la forêt.
Un conte délicat mêlant théâtre, danse et création sonore.
17 h DALIDAAA ! EUH…
À partir de 15 ans
Une émission de radio tente de rendre hommage à Dalida… mais tout déraille.
Entre chansons, humour et vertige, un cabaret radiophonique jubilatoire.
Rendez-vous au Monastère de Consolation !
Profitez également de la Fête printanière toute la journée marché, animations, balades et ambiance conviviale au cœur du Val. ! .
VAL, PARC ET MONASTERE DE CONSOLATION 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival Les Souterraines
L’événement Festival Les Souterraines Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-04-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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