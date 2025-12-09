Roche du Prêtre Consolation-Maisonnettes Doubs

Roche du Prêtre A pieds Très difficile

Roche du Prêtre Monastère du Val de Consolation 25390 Consolation-Maisonnettes Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 6640.0

Grimpez jusqu’à la Roche du Prêtre pour y observer tout le Val de Consolation.

English :

Climb up to the Roche du Prêtre to see the whole of the Val de Consolation.

Deutsch :

Klettern Sie bis zum Roche du Prêtre, um von dort aus das gesamte Val de Consolation zu überblicken.

Italiano :

Salite sulla Roche du Prêtre per ammirare l’intera Val de Consolation.

Español :

Suba a la Roche du Prêtre para contemplar todo el Val de Consolation.

