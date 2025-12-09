Sans dessus Dessoubre Consolation-Maisonnettes Doubs

Sans dessus Dessoubre Gravel bike Très difficile

Sans dessus Dessoubre Séminaire Notre-Dame de Consolation 25390 Consolation-Maisonnettes Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Une boucle sportive au cœur du parc naturel régional du Doubs Horloger qui offre de belles sensations à travers les forêts, les rivières et les cascades tout en donnant à voir la richesse du patrimoine naturel et culturel. Beaucoup de petites routes goudronnées mais très peu empruntées vous permettront de rouler en toute sérénité.

English :

A sporty loop in the heart of the Doubs Horloger regional nature park, offering thrills through forests, rivers and waterfalls, while showcasing a rich natural and cultural heritage. There are plenty of small, lightly-travelled asphalt roads for you to enjoy with complete peace of mind.

Deutsch :

Ein sportlicher Rundkurs im Herzen des regionalen Naturparks Doubs Horloger, der durch Wälder, Flüsse und Wasserfälle führt und gleichzeitig den Reichtum des Natur- und Kulturerbes zeigt. Viele kleine asphaltierte, aber kaum befahrene Straßen ermöglichen Ihnen ein entspanntes Fahren.

Italiano :

Un anello sportivo nel cuore del Parco Naturale Regionale del Doubs Horloger, che offre una corsa emozionante attraverso foreste, fiumi e cascate, mostrando il ricco patrimonio naturale e culturale della regione. Le strade asfaltate sono numerose e poco trafficate, per garantirvi la massima tranquillità.

Español :

Un bucle deportivo en el corazón del Parque Natural Regional del Doubs Horloger, que ofrece un emocionante recorrido a través de bosques, ríos y cascadas, al tiempo que muestra el rico patrimonio natural y cultural de la región. Las pequeñas carreteras asfaltadas y poco transitadas le aportarán una gran tranquilidad.

