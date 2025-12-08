Sainte-Catherine Consolation-Maisonnettes Doubs
Sainte-Catherine Consolation-Maisonnettes Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sainte-Catherine A pieds Difficile
Sainte-Catherine Monastère du Val de Consolation 25390 Consolation-Maisonnettes Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3820.0 Tarif :
Randonnée et sérénité s’accordent parfaitement dans le Val de Consolation.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/111
English :
Hiking and serenity go hand in hand in the Val de Consolation.
Deutsch :
Wandern und Gelassenheit passen im Val de Consolation perfekt zusammen.
Italiano :
Escursioni e serenità vanno di pari passo nella Val de Consolation.
Español :
Senderismo y serenidad van de la mano en el Val de Consolation.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data