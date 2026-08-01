Informations pratiques

Saint-Salvadour

Fête

Etang du Pré Chaton Saint-Salvadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Samedi 14 h Concours de pétanque en doublette (inscription dès 13 h) 20 h Repas champêtre avec DJ Fun Tarif 20 € adultes et 10 € enfant 22 h 30 Feu d’artifice Dimanche 8 h 30 Vide grenier toute la journée 09 h Marché de la St Roch (Départ et arrivée ré Chaton) Toute la journée exposition de voitures anciennes Buvette Restauration sur place 20 h Soirée Food Truck Chez les petits Potes avec Marine et Nicolas Geoffre Menu Burger frites Tarte aux pommes Tarif 20 € – .

Etang du Pré Chaton Saint-Salvadour 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 16 62

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English : Fête

L’événement Fête Saint-Salvadour a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes