Informations pratiques

Sérandon

Fête Sérandon

Lieu-dit Le Bourg Sérandon Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le Comité des Fêtes de Sérandon vous invite à la fête patronale avec au programme

– samedi ; 9h concours boule lyonnaise la journée. A partir de 14h stand Lou Micalet (gaufres, crêpes, confitures…) 15h spectacle danse et initiation La Sabotière . 14h spectacle danse et musique de Guinée. 18h procession et messe. 18h30 concert Meta X. 20h repas, sur réservation (06 82 80 16 72 06 75 74 52 77) melon jambon de pays, paëlla, fromage salade et tarte aux pommes. 18€ par personne et 10€ de 12 ans. Suivi spectacle et bal avec Iza Musica

– dimanche ; vide-greniers et marché de pays et d’artisanat (06 82 80 16 72). Stand Lou Micalet (gaufres, crêpes, confitures…) 8h30 rando VTT, 9h pétanque en doublette, 10h course mobylette,15h spectacle Lou Micalet, 17h concours vélos fleuris. 19h concert Luc et Elsa. 21h concert Mr Kowalski. 22h30 retrait aux flambeaux et feu d’artifice .

Lieu-dit Le Bourg Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête Sérandon

L’événement Fête Sérandon Sérandon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze