Sérandon

Soirée des papillons de nuit aux Maisons de Coline

19 Clemensac Sérandon Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Retrouvez nous à partir de 20h aux Maisons de Coline pour une soirée découverte dédiée aux papillons de nuit.

Au programme Ciné-débat autour de la projection d’un film documentaire sur les papillons de nuits pour en apprendre plus sur ces animaux souvent observés et pourtant peu connus ! Suite à cette projection, et une fois la nuit tombée, poursuivez la soirée avec une observation de ces papillons de nuit directement sur le site des Maisons de Coline en présence d’un spécialiste qui pourra vous en dire plus sur ces animaux, sur leur mode de vie, leur importance écologique mais également vous apprendre à les reconnaitre !

Animation gratuite adaptée aux petits comme au grands alors venez nombreux ! .

19 Clemensac Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Soirée des papillons de nuit aux Maisons de Coline

L’événement Soirée des papillons de nuit aux Maisons de Coline Sérandon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze