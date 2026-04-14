Découverte du jardin, Jardin Grelinette et pinceaux, Sérandon

Découverte du jardin 5 – 7 juin Jardin Grelinette et pinceaux Corrèze

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découvrez un jardin secret où art et nature se mêlent : rocaille, étang miroir et havres de fraîcheur vous invitent à une agréable balade, entre créations picturales et végétation foisonnante.

Jardin Grelinette et pinceaux 1 rue Le Moulin de Barrier, 19160 Sérandon Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 95 00 42 http://www.amwargnier.fr Ce jardin campagnard, organisé en chambres de verdure aux ambiances tantôt soignées, tantôt boisées et sauvages, est émaillé de constructions en rocaille de ciment et d’œuvres picturales de la jardinière. La promenade permet la découverte de points d’eau et de coins propices au repos pour terminer la visite dans la fraicheur des rives d’un étang aux multiples reflets.

Déambulation au jardin.

©Jardin Grelinettes et pinceaux