Initiation à l’inventaire naturaliste aux Maisons de Coline Sérandon
Initiation à l’inventaire naturaliste aux Maisons de Coline Sérandon mercredi 29 juillet 2026.
Sérandon
Initiation à l’inventaire naturaliste aux Maisons de Coline
19 Clemensac Sérandon Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir la richesse de la biodiversité corrézienne lors de cette animation proposée en partenariat avec les Maisons de Coline.
Profitez de cette occasion pour observer et apprendre à identifier des espèces locales de plantes, insectes, amphibiens et bien d’autres encore ! L’animation sera également une bonne occasion de découvrir plus en détail les notions de suivi et d’inventaire biologique afin de mieux appréhender leur rigueur et leur importance en les mettant en pratique directement sur le site.
Animation gratuite adaptée à tout public, enfant comme adulte alors venez nombreux ! .
19 Clemensac Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com
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English : Initiation à l’inventaire naturaliste aux Maisons de Coline
L’événement Initiation à l’inventaire naturaliste aux Maisons de Coline Sérandon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze