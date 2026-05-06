Sérandon

La nuit des étoiles

19 Lieu-dit Clémensac Sérandon Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez observer l’univers et notre beau ciel étoilé des gorges de la Dordogne, sans pollution lumineuse.

Petite restauration et buvette préparée par les maisons de Coline

Programme de la soirée étoilée

21h30 Conférence sur la vie et la mort d’une étoile

22h30 Observation du ciel Constellation, Planète, Étoile binaire, Amas globulaire et ouvert, Galaxie, Nébuleuse

Rencontre proposée par le Club d’astronomie de Haute-Corrèze. Animation Valentin Quique, Président du Club et des bénévoles.

Rendez-vous à partir de 19h aux maisons de Coline Sur inscription 06 76 47 11 76

Prix 10 € Gratuit pour les enfants 50 personnes max. .

19 Lieu-dit Clémensac Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 47 11 76 lesmaisonsdecoline@gmail.com

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English : La nuit des étoiles

L’événement La nuit des étoiles Sérandon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze