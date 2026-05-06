Découverte des rapaces des gorges de la Dordogne Sérandon
Découverte des rapaces des gorges de la Dordogne Sérandon mardi 7 juillet 2026.
Sérandon
Découverte des rapaces des gorges de la Dordogne
19 Lieu-dit Clémensac Sérandon Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04
Lors de cette sortie avec la Ligue de la protection des oiseaux (LPO), vous découvrirez les différentes espèces de rapaces présentes dans les gorges de la Dordogne, site classé Natura 2000 pour sa richesse écologique et sa biodiversité.
Le belvédère de Gratte-Bruyère, site remarquable des gorges de la Dordogne, permet d’observer de nombreux oiseaux comme l’emblématique Milan royal ou le Faucon pèlerin.
Animation Marie-Laure Miège.
Rendez-vous à 10h aux maisons de Coline puis marche jusqu’au Belvédère de Gratte-Bruyère pour l’observation des oiseaux.
Gratuit Tout public 25 personnes Sur inscription
Pour venir aux maisons de Coline, à partir de Sérandon suivre la D168 direction Mauriac, Belvédère de Gratte-Bruyère et les panneaux les maisons de Coline .
Ne pas suivre le panneau Clémensac et ne pas traverser le village. Merci de votre compréhension. .
19 Lieu-dit Clémensac Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 47 11 76 lesmaisonsdecoline@gmail.com
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English : Découverte des rapaces des gorges de la Dordogne
L’événement Découverte des rapaces des gorges de la Dordogne Sérandon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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