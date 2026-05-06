Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège Sérandon
Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège Sérandon vendredi 3 juillet 2026.
Sérandon
Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège
Le Bourg Sérandon Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Opérette
Witold Gombrowicz
Agénor, dandy et noceur blasé, projette de “conquérir” Albertinette. Il met au point un stratagème, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et résultat, Albertinette rêve de nudité. Le problème, c’est que le comte Agénor a honte, lui, de la nudité, il adore le vêtement ! Et le célèbre Flor en personne, maître universel et dictateur de la mode, arrive de Paris. Toutefois, Flor est incertain et craintif quelle mode décréter, quelle silhouette lancer si les Temps courent, insaisissables, décadents, sinistres, et que l’on ne sait pas en quel sens joue la pression de l’Histoire ?
Dans cette pièce musicale explosive inspirée de l’opéra-bouffe, les domestiques se révoltent, la mode vire au grotesque, et les personnages se débattent entre apparences, désirs et absurdité.
Sur réservation ou billetterie sur place .
Le Bourg Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com
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English : Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège
L’événement Spectacle Opérette Les lueurs de la Luzège Sérandon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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