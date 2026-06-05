Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon
Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon vendredi 5 juin 2026.
Sérandon
Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux
1 Lieu-dit le Moulin de Barrier Sérandon Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Découvrez un jardin secret où art et nature se mêlent rocaille, étang miroir et havres de fraicheur vous invitent à une agréable balade, entre créations picturales et végétation foisonnante
Participation libre .
1 Lieu-dit le Moulin de Barrier Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 00 42
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English : Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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