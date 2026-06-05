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Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon

Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon

Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 1 Lieu-dit le Moulin de Barrier

Ville : 19160 Sérandon

Département : Corrèze

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sérandon

Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux

1 Lieu-dit le Moulin de Barrier Sérandon Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Découvrez un jardin secret où art et nature se mêlent rocaille, étang miroir et havres de fraicheur vous invitent à une agréable balade, entre créations picturales et végétation foisonnante

Participation libre   .

1 Lieu-dit le Moulin de Barrier Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 00 42 

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English : Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin Grelinette et pinceaux Sérandon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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