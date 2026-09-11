Fête TIBET MJC du LAU Pau
samedi 3 octobre 2026 · MJC du LAU · Pau
Informations pratiques
Pau
Fête TIBET
MJC du LAU 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Reportage photos: Tibet du contrôle à l’effacement
Voyage sonore et atelier découverte des bols chantants tibétains; Atelier de mantras tibétains de guérison.
Conférence art de la thangka et calligraphie tibétaine
Films Tibet et conférence diaporama: résilience de la culture tibétaine dans les camps de réfugiés tibétains en Inde
Danses et musique tibétaines
Repas tibétain, thé kapsés. Artisanat tibétain. Livres .
MJC du LAU 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 00 84 92 info@apactpau.fr
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English : Fête TIBET
L’événement Fête TIBET Pau a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Pau
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