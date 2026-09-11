Fête TIBET MJC du LAU Pau

Informations pratiques

Pau

Fête TIBET

MJC du LAU 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Reportage photos: Tibet du contrôle à l’effacement

Voyage sonore et atelier découverte des bols chantants tibétains; Atelier de mantras tibétains de guérison.

Conférence art de la thangka et calligraphie tibétaine

Films Tibet et conférence diaporama: résilience de la culture tibétaine dans les camps de réfugiés tibétains en Inde

Danses et musique tibétaines

Repas tibétain, thé kapsés. Artisanat tibétain. Livres .

MJC du LAU 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 00 84 92 info@apactpau.fr

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English : Fête TIBET

L’événement Fête TIBET Pau a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Pau