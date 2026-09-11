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Fête TIBET MJC du LAU Pau

samedi 3 octobre 2026 · MJC du LAU · Pau

Fête TIBET MJC du LAU Pau

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
MJC du LAU
Adresse
81 Avenue du Loup
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 30 Tarif de base plein tarif

Pau

Fête TIBET

MJC du LAU 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Reportage photos: Tibet du contrôle à l’effacement
Voyage sonore et atelier découverte des bols chantants tibétains; Atelier de mantras tibétains de guérison.
Conférence art de la thangka et calligraphie tibétaine
Films Tibet et conférence diaporama: résilience de la culture tibétaine dans les camps de réfugiés tibétains en Inde
Danses et musique tibétaines
Repas tibétain, thé kapsés. Artisanat tibétain. Livres   .

MJC du LAU 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 00 84 92  info@apactpau.fr

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English : Fête TIBET

L’événement Fête TIBET Pau a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Pau

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