Loupian

FÊTE VOILÀ L’ÉTÉ

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

journée festive le samedi 6 juin dès 9h au parcours de santé vide-grenier (9h-16h), promenade en famille (9h30-10h30), jeux en bois (10h-16h), ateliers cirque et fresques (11h-12h et 13h30-14h30), pique-nique géant (12h30-13h30). spectacle de cirque flow de 15h à 16h pour clôturer une journée conviviale, pleine de rires et de bonne humeur !

Les beaux jours arrivent… et nous vous donnons rendez-vous pour une journée festive et conviviale à ne pas manquer, le samedi 6 Juin à partir de 9h au parcours de santé !Au programme:9h-16h: Vide-grenier pour faire de belles trouvailles9h30-10h30:Promenade en famille avec l’association Sport et détente10h-16h: Jeux en bois pour des moments de défis entre petits et grands11h-12h: Atelier d’initiation au cirque pour enfants et fresque végétale12h30-13h30: Pique-nique géant pour profiter du plein air13h30-14h30: Atelier cirque pour enfants et fresque géante ( médiathèque)15h-16h: Spectacle de cirque FLOW poétique et aérien avec le collectif MOM pour enchanter toute la famille!Venez profiter d’une journée chaleureuse, remplie de découvertes, de rires et de bonne humeur ! .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

festive day on Saturday, June 6, starting at 9 a.m. at the parcours de santé: garage sale (9 a.m.-4 p.m.), family walk (9:30-10:30 a.m.), wooden games (10 a.m.-4 p.m.), circus and fresco workshops (11 a.m.-12 p.m. and 1:30-2:30 p.m.), giant picnic (12:30-1:30 p.m.). flow circus show from 3 to 4 p.m. to round off a convivial day full of laughter and good humour!

L’événement FÊTE VOILÀ L’ÉTÉ Loupian a été mis à jour le 2026-05-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE