Fête votive à Bach Bach
Fête votive à Bach Bach samedi 8 août 2026.
Bach
Fête votive à Bach
Le bourg Bach Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Le village de Bach et son Comité des Fêtes organisent sa traditionnelle fête votive.
Le village de Bach et son Comité des Fêtes organisent sa traditionnelle fête votive.
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Le bourg Bach 46230 Lot Occitanie +33 7 88 12 70 55 comitedesfetes-bach@laposte.net
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English :
The village of Bach and its Festival Committee are organizing their traditional village festival.
L’événement Fête votive à Bach Bach a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Lalbenque Limogne
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