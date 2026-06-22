Bach

Fête votive à Bach

Le bourg Bach Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Le village de Bach et son Comité des Fêtes organisent sa traditionnelle fête votive.

Le village de Bach et son Comité des Fêtes organisent sa traditionnelle fête votive.

.

Le bourg Bach 46230 Lot Occitanie +33 7 88 12 70 55 comitedesfetes-bach@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The village of Bach and its Festival Committee are organizing their traditional village festival.

L’événement Fête votive à Bach Bach a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Lalbenque Limogne