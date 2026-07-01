Visite guidée des phosphatières du Cloup d’Aural, patrimoine géologique d’intérêt mondial, Phosphatières du Cloup d’Aural, Bach

Informations pratiques

Visite guidée des phosphatières du Cloup d’Aural, patrimoine géologique d’intérêt mondial 19 et 20 septembre Phosphatières du Cloup d’Aural Lot

Tarif : 11€ par adulte à partir de 18 ans, 8€ pour les 5-17 ans. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Mines de phosphates du XIXe siècle

Découvrez des grottes à ciel ouvert, où s’épanouit une végétation spécifique. Les fossiles de vertébrés retrouvés sur place retracent l’évolution de la vie et des paysages sur 30 millions d’années.

Dans le Quercy, plus de 300 phosphatières ont été exploitées puis abandonnées au XIXe siècle. Depuis, les fossiles découverts sur ces sites ont fait l’objet de recherches menées par différents laboratoires de paléontologie.

Plus de 200 sites paléontologiques permettent ainsi de retracer plus de 30 millions d’années d’évolution des animaux et des climats.

Le site des phosphatières du Cloup d’Aural est le seul accessible au public. Il est situé dans le Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et dans la Réserve naturelle nationale du Lot, plus grande réserve géologique de France.

Phosphatières du Cloup d’Aural 1546 Route des Phosphatières, 46230 Bach, France Bach 46230 Lot Occitanie 0565200672 https://phosphatieres.com [{« type »: « email », « value »: « contact@phosphatieres.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0565200672 »}, {« type »: « link », « value »: « https://phosphatieres.com/horaires-tarifs-et-reservation/ »}] Dans les trente dernières années du XIXe siècle, l’exploitation du phosphate naturellement stocké sous forme d’une apatite dans le paléokarst quercynois est devenue célèbre sous l’appellation « phosphorite du Quercy ». Cette renommée internationale est due à la présence de nombreux fossiles vertébrés vivant à l’ère tertiaire, entre la fin de l’éocène et la fin de l’oligocène (15 millions d’années) et qui ont, pour certains d’entre eux, servi de référence internationale pour la séquence standard des faunes européennes. La phosphatière du Cloup d’Aural, localisée au centre d’un réseau de poches à phosphate du Causse de Limogne, bénéficie d’une état de conservation qui permet de reconstituer la logique d’exploitation de ces sédiments. De grande taille (170 m. de long pour une profondeur d’une vingtaine de mètres) , elle présente une diversité importante de témoins d’exploitation et des bâtis extérieurs en assez bon état. Sur la D19 à 1,5 km de Bach et 2 km de Varaire.

Mines de phosphates du XIXᵉ siècle : des grottes à ciel ouvert avec une végétation spécifique. Des fossiles de vertébrés retracent l’évolution de la vie et des paysages sur 30 millions d’années.

©C. Bouthé – Vent d’Autan