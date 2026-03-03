Festival ClassiCahors Ensemble l’Aubade Bach

Festival ClassiCahors Ensemble l’Aubade

L’Ensemble l’Aubade tisse un fil sensible entre musiques françaises, espagnoles et polyphonies traditionnelles occitanes

L’Ensemble l’Aubade tisse un fil sensible entre musiques françaises, espagnoles et polyphonies traditionnelles occitanes. Ce programme explore ce que la voix humaine porte de plus intime l’élan de la passion et l’épreuve de la douleur. Du lamento déchirant de Josquin Desprez et Juan Vásquez aux jeux amoureux chantés en gascon par Claude Le Jeune, ou à la mélancolie fragile de Costeley, ces œuvres donnent à entendre une cartographie des émotions, où le sacré et le profane se répondent.

Les Phosphatières, situées à Bach en plein cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, révèlent ici un lieu hors du temps. Ce site incroyable, avec sa végétation luxuriante, servira d’écrin le temps d’un concert sous les étoiles.

Bach 46230 Lot Occitanie

The Aubade Ensemble weaves a sensitive thread between French and Spanish music and traditional Occitan polyphony

