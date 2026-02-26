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Rando culturelle à Bach Bach

Rando culturelle à Bach Bach

Rando culturelle à Bach Bach samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 46230 Bach

Département : Lot

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Bach

Rando culturelle à Bach

Place de la mairie Bach Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Randonnée pédestre, avec restauration sur le trajet, visite des phosphatières, réservation obligatoire.

Randonnée pédestre, avec restauration sur le trajet, visite des phosphatières, réservation obligatoire.

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Place de la mairie Bach 46230 Lot Occitanie +33 6 59 04 36 17 

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English :

Hiking tour, with catering on the way, visit to the phosphatières, reservation required.

L’événement Rando culturelle à Bach Bach a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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