Rando culturelle à Bach Bach
Rando culturelle à Bach Bach samedi 20 juin 2026.
Bach
Rando culturelle à Bach
Place de la mairie Bach Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Randonnée pédestre, avec restauration sur le trajet, visite des phosphatières, réservation obligatoire.
Randonnée pédestre, avec restauration sur le trajet, visite des phosphatières, réservation obligatoire.
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Place de la mairie Bach 46230 Lot Occitanie +33 6 59 04 36 17
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English :
Hiking tour, with catering on the way, visit to the phosphatières, reservation required.
L’événement Rando culturelle à Bach Bach a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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