Bach

Rando culturelle à Bach

Place de la mairie Bach Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée pédestre, avec restauration sur le trajet, visite des phosphatières, réservation obligatoire.

Randonnée pédestre, avec restauration sur le trajet, visite des phosphatières, réservation obligatoire.

.

Place de la mairie Bach 46230 Lot Occitanie +33 6 59 04 36 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking tour, with catering on the way, visit to the phosphatières, reservation required.

L’événement Rando culturelle à Bach Bach a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Cahors Vallée du Lot