Safari paléontologique Bach
Safari paléontologique Bach samedi 18 juillet 2026.
Bach
Safari paléontologique
1546 Route des Phosphatières, 46230 Bach Bach Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:30:00
Date(s) :
2026-07-18
L'association des Phosphatières du Quercy vous invite aux phosphatières du Cloup d'Aural pour un safari paléontologique.
En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du Lot.
L'association des Phosphatières du Quercy vous invite aux phosphatières du Cloup d'Aural pour un safari paléontologique.
En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du Lot.
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1546 Route des Phosphatières, 46230 Bach Bach 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 06 72 assophosphatieresquercy@gmail.com
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English :
L’association des Phosphatières du Quercy invites you to the Cloup d'Aural phosphatières for a paleontological safari.
In partnership with the Réserve naturelle nationale du Lot.
L’événement Safari paléontologique Bach a été mis à jour le 2026-05-11 par Pnr des Causses du Quercy
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