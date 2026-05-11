Bach

Safari paléontologique

1546 Route des Phosphatières, 46230 Bach Bach Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-18

L'association des Phosphatières du Quercy vous invite aux phosphatières du Cloup d'Aural pour un safari paléontologique.

En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du Lot.

L'association des Phosphatières du Quercy vous invite aux phosphatières du Cloup d'Aural pour un safari paléontologique.

En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du Lot.

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1546 Route des Phosphatières, 46230 Bach Bach 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 06 72 assophosphatieresquercy@gmail.com

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English :

L’association des Phosphatières du Quercy invites you to the Cloup d'Aural phosphatières for a paleontological safari.

In partnership with the Réserve naturelle nationale du Lot.

L’événement Safari paléontologique Bach a été mis à jour le 2026-05-11 par Pnr des Causses du Quercy