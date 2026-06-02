Fête votive à Belfort du Quercy Belfort-du-Quercy
Fête votive à Belfort du Quercy Belfort-du-Quercy samedi 15 août 2026.
Belfort-du-Quercy
Fête votive à Belfort du Quercy
Le Bourg Belfort-du-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Cette année encore, le comité des fêtes vous a préparé un programme d'exception…
Cette année encore, le comité des fêtes vous a préparé un programme d'exception…
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Le Bourg Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie +33 6 10 73 60 92
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English :
This year again, the festival committee has prepared an exceptional program for you…
L’événement Fête votive à Belfort du Quercy Belfort-du-Quercy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Lalbenque Limogne
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