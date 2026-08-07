Informations pratiques

Corn

Fête Votive à Corn

Le Bourg Corn Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Le compte à rebours est lancé… Dans une semaine, on se retrouve pour 3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur à Corn !

Le comité des fêtes de Corn propose trois jours de festivités avec vide-greniers, concours de pétanque, animations musicales, restauration et repas convivial

Le compte à rebours est lancé… Dans une semaine, on se retrouve pour 3 jours de fête, de convivialité et de bonne humeur à Corn !

Le comité des fêtes de Corn propose trois jours de festivités avec vide-greniers, concours de pétanque, animations musicales, restauration et repas convivial. Les habitants et les visiteurs sont invités à partager un moment festif autour des animations du village.

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Le Bourg Corn 46100 Lot Occitanie +33 6 74 92 01 23

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English :

The countdown has begun! In one week, we’ll be getting together for three days of celebration, camaraderie, and good cheer in Corn!

The Corn Festival Committee is organizing three days of festivities, featuring a yard sale, a pétanque tournament, musical performances, food vendors, and communal meals.

L’événement Fête Votive à Corn Corn a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Figeac