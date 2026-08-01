Informations pratiques

Brandonnet

Fête votive

Brandonnet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Fête votive. Au programme

VENDREDI 28

18 h 30 marche nocturne. 21 h soupe au fromage. Tarifs marche 3 euros, repas 10 euros, marche + repas 12 euros.

SAMEDI 29

14 h concours de pétanque en doublette (inscription sur place). 19 h apéro-concert avec le groupe Chill. 21 h repas moules-frites, suivi d’une animation musicale avec le groupe Malt 3. Tarif du repas 15 euros.

DIMANCHE 30

7 h 30 petit-déjeuner aux tripoux ou sucré.

Tous les repas sont proposés uniquement sur réservation au 07 68 17 67 25.

(Comité des fêtes de Brandonnet) .

Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 7 68 17 67 25

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English :

L’événement Fête votive Brandonnet a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)