Fête votive Brandonnet
vendredi 28 août 2026 · Brandonnet
Informations pratiques
Brandonnet
Fête votive
Brandonnet Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Fête votive. Au programme
VENDREDI 28
18 h 30 marche nocturne. 21 h soupe au fromage. Tarifs marche 3 euros, repas 10 euros, marche + repas 12 euros.
SAMEDI 29
14 h concours de pétanque en doublette (inscription sur place). 19 h apéro-concert avec le groupe Chill. 21 h repas moules-frites, suivi d’une animation musicale avec le groupe Malt 3. Tarif du repas 15 euros.
DIMANCHE 30
7 h 30 petit-déjeuner aux tripoux ou sucré.
Tous les repas sont proposés uniquement sur réservation au 07 68 17 67 25.
(Comité des fêtes de Brandonnet) .
Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 7 68 17 67 25
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English :
L’événement Fête votive Brandonnet a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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