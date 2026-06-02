Fête votive d’Anglars-Juillac Salle des fêtes Anglars-Juillac

Anglars-Juillac

Fête votive d’Anglars-Juillac

Salle des fêtes Les Tourondels Anglars-Juillac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Cette année encore le comité des fêtes vous a préparé un weekend de festivités, avec des activités pour les petits et les grands.

Cette année encore le comité des fêtes vous a préparé un weekend de festivités, avec des activités pour les petits et les grands.

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Salle des fêtes Les Tourondels Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 6 16 94 22 37

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English :

This year’s festival committee has once again prepared a weekend of festivities, with activities for young and old.

L’événement Fête votive d’Anglars-Juillac Anglars-Juillac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Vignoble