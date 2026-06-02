Fête votive de Belmont Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi
Fête votive de Belmont Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi samedi 11 juillet 2026.
Belmont-Sainte-Foi
Fête votive de Belmont Sainte-Foi
Le bourg Belmont-Sainte-Foi Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Le Comité des fêtes de Belmont-Sainte-Foi organise sa fête votive
Le Comité des fêtes de Belmont-Sainte-Foi organise sa fête votive. Les enfants ne seront pas en reste avec un accès à des jeu de plein air en bois…
.
Le bourg Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 6 62 12 88 40 belmontocoeur@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de Belmont-Sainte-Foi organizes its fête votive
L’événement Fête votive de Belmont Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Lalbenque Limogne