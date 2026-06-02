Belmont-Sainte-Foi

Fête votive de Belmont Sainte-Foi

Le bourg Belmont-Sainte-Foi Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Le Comité des fêtes de Belmont-Sainte-Foi organise sa fête votive

Le Comité des fêtes de Belmont-Sainte-Foi organise sa fête votive. Les enfants ne seront pas en reste avec un accès à des jeu de plein air en bois…

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Le bourg Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 6 62 12 88 40 belmontocoeur@outlook.fr

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English :

The Comité des fêtes de Belmont-Sainte-Foi organizes its fête votive

L’événement Fête votive de Belmont Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Lalbenque Limogne