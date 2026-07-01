Fête votive de Bétaille Bétaille
vendredi 31 juillet 2026 · Bétaille
Informations pratiques
Bétaille
Fête votive de Bétaille
Bétaille Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du village avec un marché gourmand et musical le vendredi soir
Le comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du village avec un marché gourmand et musical le vendredi soir
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Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 71 47 01 98
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English :
The festival committee is organizing its traditional village festival, featuring a food and music market on Friday evening
L’événement Fête votive de Bétaille Bétaille a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Vallée de la Dordogne
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