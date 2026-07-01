Informations pratiques

Bétaille

Fête votive de Bétaille

Bétaille Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du village avec un marché gourmand et musical le vendredi soir

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle fête du village avec un marché gourmand et musical le vendredi soir

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Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 71 47 01 98

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English :

The festival committee is organizing its traditional village festival, featuring a food and music market on Friday evening

L’événement Fête votive de Bétaille Bétaille a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Vallée de la Dordogne