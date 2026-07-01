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AGENDA · Brignon

Fête votive de Brignon, Brignon, Brignon

vendredi 10 juillet 2026 · Brignon

Fête votive de Brignon, Brignon, Brignon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Brignon
Adresse
30190 Brignon
Ville
30190 Brignon
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Fête votive de Brignon 10 – 12 juillet Brignon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:59:00+02:00

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Animations taurines, repas, concours de pétanque, soirées DJ’s, feu d’artifice le 13 juillet.

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