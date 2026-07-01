Fête votive de Brignon, Brignon, Brignon

Informations pratiques

Fête votive de Brignon 10 – 12 juillet Brignon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:59:00+02:00

Brignon 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/comitedesfetes.brignon »}]

Animations taurines, repas, concours de pétanque, soirées DJ’s, feu d’artifice le 13 juillet.