Fête Votive de Cieurac Cieurac
Fête Votive de Cieurac Cieurac samedi 25 juillet 2026.
Cieurac
Fête Votive de Cieurac
Place de la Salle des fêtes Cieurac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Le Comité des Fêtes de Cieurac organise la fête du village avec de nombreuses animations.
Le Comité des Fêtes de Cieurac organise la fête du village avec de nombreuses animations.
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Place de la Salle des fêtes Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 6 16 82 03 21
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English :
The Comité des Fêtes de Cieurac organizes the village festival with many animations.
L’événement Fête Votive de Cieurac Cieurac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot