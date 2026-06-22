Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Fête votive de Cournou

Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Cette année la fête de Cournou fait le plein de nouveautés en gardant ses traditions!

Cette année la fête de Cournou fait le plein de nouveautés en gardant ses traditions!

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Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 6 14 16 43 29 comite.cournou@gmail.com

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English :

This year, the Cournou Festival is full of new features while staying true to its traditions!

L’événement Fête votive de Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Vignoble