Fête votive de Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Fête votive de Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt samedi 8 août 2026.
Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Fête votive de Cournou
Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Cette année la fête de Cournou fait le plein de nouveautés en gardant ses traditions!
Cette année la fête de Cournou fait le plein de nouveautés en gardant ses traditions!
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Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 6 14 16 43 29 comite.cournou@gmail.com
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English :
This year, the Cournou Festival is full of new features while staying true to its traditions!
L’événement Fête votive de Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-22 par OT CVL Vignoble
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