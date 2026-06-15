Fête Votive de Saint-Vincent Rive d’Olt Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Fête Votive de Saint-Vincent Rive d’Olt Saint-Vincent-Rive-d’Olt vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Vincent-Rive-d’Olt
Fête Votive de Saint-Vincent Rive d’Olt
Le Bourg Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Venez vous amuser le temps d'un week-end dans la commune de Saint-Vincent-Rive-d'Olt.
Venez vous amuser le temps d'un week-end dans la commune de Saint-Vincent-Rive-d'Olt.
.
Le Bourg Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 6 14 20 33 49 comitedesfetes.stvro@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a fun-filled weekend in the town of Saint-Vincent-Rive-d’Olt.
L’événement Fête Votive de Saint-Vincent Rive d’Olt Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Saint-Vincent-Rive-d'Olt (Lot)
- Le P’tit Marché du Samedi Saint-Vincent-Rive-d’Olt 4 juillet 2026
- Concerts de la la sixième Académie Musicale Saint-Vincent-Rive-d’Olt 5 juillet 2026
- Cirque Compagnie Cirkulez Et vous… ça va ? Saint-Vincent-Rive-d’Olt 17 juillet 2026
- Vide-greniers à Saint-Vincent-Rive-d’Olt Saint-Vincent-Rive-d’Olt 2 août 2026