Cirque Compagnie Cirkulez Et vous… ça va ? Saint-Vincent-Rive-d’Olt vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Cirque Compagnie Cirkulez Et vous… ça va ?

1284 Route du Bondoire Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-17

La Compagnie CIRKULEZ plante son chapiteau sur le stade municipal de St Vincent Rive d'Olt au mois de Juillet et jouera son spèctacle "ET VOUS ..

La Compagnie CIRKULEZ plante son chapiteau sur le stade municipal de St Vincent Rive d'Olt au mois de Juillet et jouera son spèctacle "ET VOUS … CA VA?" du 17 au 30 juillet.

Réservez vos billets dès à présent !!

ET VOUS… ÇA VA ?

Un cirque cas-barré-e-s, déluré

Un cocktail brut et vivant, où tout déborde: amour, rêves immenses, corps en fusion.

Des vies qui tanguent, d'une époque en chute libre où la réalité flirt franchement avec la dinguerie.

Théâtre, danse, musique, lumières, cirque: ici, les disciplines se bousculent, se frôlent, se rentrent dedans.

Tout se répond, tout explose, tout déborde, c'est drôle, c'est dérangeant.

Parfois cruellement vrai, parfois tendrement absurde.

Ici, le rire fuse juste après la claque.

Un spectacle comme un cri, une fête oubliée, une gifle inattendue.

Sous la toile, des corps, des regards, du chaos.

Le désordre qu'on cachait sous le tapis se met enfin a danser.

Des cœurs qui battent à nu sous les projecteurs.

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1284 Route du Bondoire Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie

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English :

The CIRKULEZ Company will set up its big top at the St. Vincent Rive d’Olt Municipal Stadium in July and will perform its show “ET VOUS ..”

L’événement Cirque Compagnie Cirkulez Et vous… ça va ? Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot