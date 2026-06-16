Fête votive de la Saint Pierre Auriol
Fête votive de la Saint Pierre Auriol vendredi 24 juillet 2026.
Auriol
Fête votive de la Saint Pierre
Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2026. Place du village Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Grande fête votive de la St Pierre avec soirées, concerts et fête foraine.
Au programme de ce week-end festif
Fête foraine du vendredi au dimanche
Vendredi 24 juillet
21h Soirée Fluo Party
Samedi 25 juillet
21h Spectacle Flashback live
Dimanche 26 juillet
20h30 Concert Berger Story .
Place du village Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 18 86
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English :
Great votive festival of St Peter with parties, concerts and fair.
L’événement Fête votive de la Saint Pierre Auriol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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