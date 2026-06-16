Fête votive de la Saint Pierre Auriol vendredi 24 juillet 2026.

Auriol

Fête votive de la Saint Pierre

Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2026. Place du village Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Grande fête votive de la St Pierre avec soirées, concerts et fête foraine.

Au programme de ce week-end festif



Fête foraine du vendredi au dimanche



Vendredi 24 juillet

21h Soirée Fluo Party



Samedi 25 juillet

21h Spectacle Flashback live



Dimanche 26 juillet

20h30 Concert Berger Story .

Place du village Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 18 86

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English :

Great votive festival of St Peter with parties, concerts and fair.

L’événement Fête votive de la Saint Pierre Auriol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile