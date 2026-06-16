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Fête votive de la Saint Pierre Auriol

Fête votive de la Saint Pierre Auriol vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 13390 Auriol

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Auriol

Fête votive de la Saint Pierre

Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2026. Place du village Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Grande fête votive de la St Pierre avec soirées, concerts et fête foraine.
Au programme de ce week-end festif

Fête foraine du vendredi au dimanche

Vendredi 24 juillet
21h Soirée Fluo Party

Samedi 25 juillet
21h Spectacle Flashback live

Dimanche 26 juillet
20h30 Concert Berger Story   .

Place du village Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 72 18 86 

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English :

Great votive festival of St Peter with parties, concerts and fair.

L’événement Fête votive de la Saint Pierre Auriol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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