Fête votive de Laburgade Laburgade
Fête votive de Laburgade Laburgade samedi 22 août 2026.
Laburgade
Fête votive de Laburgade
Place des festivités Laburgade Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Le comité des Fêtes Ya2Labu est heureux de vous convier à l’édition 2026 de la fête votive de Laburgade ! Au programme: concerts gratuits, jeux et compétitions amicales, buvette et restauration.
Le comité des Fêtes Ya2Labu est heureux de vous convier à l’édition 2026 de la fête votive de Laburgade ! Au programme: concerts gratuits, jeux et compétitions amicales, buvette et restauration.
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Place des festivités Laburgade 46230 Lot Occitanie +33 6 31 18 72 59
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English :
The Ya2Labu Festival Committee is pleased to invite you to the 2026 edition of the Laburgade Votive Festival! On the program: free concerts, friendly games and competitions, refreshments and catering.
L’événement Fête votive de Laburgade Laburgade a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Lalbenque Limogne
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