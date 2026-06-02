Laburgade

Fête votive de Laburgade

Place des festivités Laburgade Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des Fêtes Ya2Labu est heureux de vous convier à l’édition 2026 de la fête votive de Laburgade ! Au programme: concerts gratuits, jeux et compétitions amicales, buvette et restauration.

Le comité des Fêtes Ya2Labu est heureux de vous convier à l’édition 2026 de la fête votive de Laburgade ! Au programme: concerts gratuits, jeux et compétitions amicales, buvette et restauration.

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Place des festivités Laburgade 46230 Lot Occitanie +33 6 31 18 72 59

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English :

The Ya2Labu Festival Committee is pleased to invite you to the 2026 edition of the Laburgade Votive Festival! On the program: free concerts, friendly games and competitions, refreshments and catering.

L’événement Fête votive de Laburgade Laburgade a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Lalbenque Limogne