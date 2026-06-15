Laburgade

Vide-greniers à Laburgade

Place des Festivités Laburgade Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Manifestation organisée par Le Chemin des Rencontres dans le cadre des 3 jours de fête du village.

Manifestation organisée par Le Chemin des Rencontres dans le cadre des 3 jours de fête du village.

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Place des Festivités Laburgade 46230 Lot Occitanie +33 6 56 86 94 36

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English :

Event organized by Le Chemin des Rencontres as part of the village’s three-day festival.

L’événement Vide-greniers à Laburgade Laburgade a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Lalbenque Limogne