Vide-greniers à Laburgade Laburgade
Vide-greniers à Laburgade Laburgade dimanche 23 août 2026.
Laburgade
Vide-greniers à Laburgade
Place des Festivités Laburgade Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Manifestation organisée par Le Chemin des Rencontres dans le cadre des 3 jours de fête du village.
Manifestation organisée par Le Chemin des Rencontres dans le cadre des 3 jours de fête du village.
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Place des Festivités Laburgade 46230 Lot Occitanie +33 6 56 86 94 36
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English :
Event organized by Le Chemin des Rencontres as part of the village’s three-day festival.
L’événement Vide-greniers à Laburgade Laburgade a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CVL Lalbenque Limogne
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