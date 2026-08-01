Fête Votive de Payrignac Payrignac
vendredi 14 août 2026 · Payrignac
Informations pratiques
Payrignac
Fête Votive de Payrignac
Sur la Place du Village Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
On vous attends nombreux pour une nouvelle édition qui s'annonce encore exceptionnelle avec une belle programmation Avec des repas tous les soirs, buvette, animations foraines, bandas, DJs, feu d'artifices sur le plan d'eau.
On vous attends nombreux pour une nouvelle édition qui s'annonce encore exceptionnelle avec une belle programmation Avec des repas tous les soirs, buvette, animations foraines, bandas, DJs, feu d'artifices sur le plan d'eau.
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Sur la Place du Village Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 73 04 82 68 cdfpayrignac@gmail.com
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English :
We hope to see many of you there for another edition that promises to be exceptional once again, with a great lineup of events, including dinner every night, a refreshment stand, carnival attractions, bandas, DJs, and fireworks over the water.
L’événement Fête Votive de Payrignac Payrignac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon
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