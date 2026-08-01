Informations pratiques

Payrignac

Fête Votive de Payrignac

Sur la Place du Village Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

On vous attends nombreux pour une nouvelle édition qui s'annonce encore exceptionnelle avec une belle programmation Avec des repas tous les soirs, buvette, animations foraines, bandas, DJs, feu d'artifices sur le plan d'eau.

On vous attends nombreux pour une nouvelle édition qui s'annonce encore exceptionnelle avec une belle programmation Avec des repas tous les soirs, buvette, animations foraines, bandas, DJs, feu d'artifices sur le plan d'eau.

.

Sur la Place du Village Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 73 04 82 68 cdfpayrignac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We hope to see many of you there for another edition that promises to be exceptional once again, with a great lineup of events, including dinner every night, a refreshment stand, carnival attractions, bandas, DJs, and fireworks over the water.

L’événement Fête Votive de Payrignac Payrignac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon