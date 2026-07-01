Informations pratiques

Quissac-en-Quercy

Fête votive de Quissac-en-Quercy

Le Bourg Quissac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

Le comité des fêtes de Quissac-en-Quercy organise la fête votive du village avec plusieurs animations conviviales théâtre, concours de pétanque, repas, bal populaire, vide-greniers, cérémonie au monument aux morts et animations pour les enfants

Le comité des fêtes de Quissac-en-Quercy organise la fête votive du village avec plusieurs animations conviviales théâtre, concours de pétanque, repas, bal populaire, vide-greniers, cérémonie au monument aux morts et animations pour les enfants. Une buvette et une restauration sont proposées durant la manifestation.

.

Le Bourg Quissac-en-Quercy 46320 Lot Occitanie +33 6 89 84 89 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Quissac-en-Quercy Festival Committee is organizing the village’s annual festival, featuring a variety of fun activities: theater, a pétanque tournament, meals, a community dance, a yard sale, a ceremony at the war memorial, and activities for children

L’événement Fête votive de Quissac-en-Quercy Quissac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Figeac