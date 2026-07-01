Fête votive de Quissac-en-Quercy Quissac-en-Quercy
vendredi 17 juillet 2026 · Quissac
Informations pratiques
Quissac-en-Quercy
Fête votive de Quissac-en-Quercy
Le Bourg Quissac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18
Le comité des fêtes de Quissac-en-Quercy organise la fête votive du village avec plusieurs animations conviviales théâtre, concours de pétanque, repas, bal populaire, vide-greniers, cérémonie au monument aux morts et animations pour les enfants
Le comité des fêtes de Quissac-en-Quercy organise la fête votive du village avec plusieurs animations conviviales théâtre, concours de pétanque, repas, bal populaire, vide-greniers, cérémonie au monument aux morts et animations pour les enfants. Une buvette et une restauration sont proposées durant la manifestation.
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Le Bourg Quissac-en-Quercy 46320 Lot Occitanie +33 6 89 84 89 64
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English :
The Quissac-en-Quercy Festival Committee is organizing the village’s annual festival, featuring a variety of fun activities: theater, a pétanque tournament, meals, a community dance, a yard sale, a ceremony at the war memorial, and activities for children
L’événement Fête votive de Quissac-en-Quercy Quissac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Figeac
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