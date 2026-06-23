Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille
Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Pierre-Lafeuille
Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille
Le bourg Saint-Pierre-Lafeuille Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Le comité des fêtes de Saint-Pierre-Lafeuille vous a préparé un weekend festif
Le comité des fêtes de Saint-Pierre-Lafeuille vous a préparé un weekend festif
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Le bourg Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 6 32 90 21 89
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English :
The Saint-Pierre-Lafeuille Festival Committee has put together a festive weekend for you
L’événement Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie