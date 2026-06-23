UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille

Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille

Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
46090 Saint-Pierre-Lafeuille
Département
Lot
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif
20 20 Tarif adulte

Saint-Pierre-Lafeuille

Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille

Le bourg Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-31

Le comité des fêtes de Saint-Pierre-Lafeuille vous a préparé un weekend festif

Le comité des fêtes de Saint-Pierre-Lafeuille vous a préparé un weekend festif

  .

Le bourg Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 6 32 90 21 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Pierre-Lafeuille Festival Committee has put together a festive weekend for you

L’événement Fête votive de Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

À voir aussi à Saint-Pierre-Lafeuille (Lot)