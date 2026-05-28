Saint-Pierre-Lafeuille

Opéra au château du Roussillon

Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Une nuit d’opéra sous les étoiles avec des artistes du Royal Opéra House de Londres.

Une nuit d’opéra sous les étoiles avec des artistes du Royal Opéra House de Londres.

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Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 7 80 10 69 76 chateauderoussillon@gmail.com

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English :

A night of opera under the stars with artists from London’s Royal Opera House.

L’événement Opéra au château du Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot