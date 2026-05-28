Opéra au château du Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille
Opéra au château du Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille mardi 28 juillet 2026.
Saint-Pierre-Lafeuille
Opéra au château du Roussillon
Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot
Tarif : 35 – 35 – 40 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Une nuit d’opéra sous les étoiles avec des artistes du Royal Opéra House de Londres.
Une nuit d’opéra sous les étoiles avec des artistes du Royal Opéra House de Londres.
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Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 7 80 10 69 76 chateauderoussillon@gmail.com
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English :
A night of opera under the stars with artists from London’s Royal Opera House.
L’événement Opéra au château du Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot