Informations pratiques

Sauliac-sur-Célé

Fête votive de Sauliac-sur-Célé

Bourg Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Le comité des fêtes de Sauliac-sur-Célé organise la fête du village avec des animations festives, un concours de pétanque, des apéritifs musicaux, un repas convivial et une soirée dansante

Le comité des fêtes de Sauliac-sur-Célé organise la fête du village avec des animations festives, un concours de pétanque, des apéritifs musicaux, un repas convivial et une soirée dansante. Des jeux en bois sont proposés aux enfants et des stands de restauration sont présents sur place.

.

Bourg Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie +33 6 31 98 53 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sauliac-sur-Célè Festival Committee is organizing the village festival, featuring festive activities, a pétanque tournament, musical aperitifs, a convivial meal, and a dance party

L’événement Fête votive de Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac