Fête votive de Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé
vendredi 24 juillet 2026 · Sauliac-sur-Célé
Informations pratiques
Sauliac-sur-Célé
Fête votive de Sauliac-sur-Célé
Bourg Sauliac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25
Le comité des fêtes de Sauliac-sur-Célé organise la fête du village avec des animations festives, un concours de pétanque, des apéritifs musicaux, un repas convivial et une soirée dansante
Le comité des fêtes de Sauliac-sur-Célé organise la fête du village avec des animations festives, un concours de pétanque, des apéritifs musicaux, un repas convivial et une soirée dansante. Des jeux en bois sont proposés aux enfants et des stands de restauration sont présents sur place.
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Bourg Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie +33 6 31 98 53 40
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English :
The Sauliac-sur-Célè Festival Committee is organizing the village festival, featuring festive activities, a pétanque tournament, musical aperitifs, a convivial meal, and a dance party
L’événement Fête votive de Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac