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Fête votive de Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé

vendredi 24 juillet 2026 · Sauliac-sur-Célé

Fête votive de Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Bourg
Ville
46330 Sauliac-sur-Célé
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Sauliac-sur-Célé

Fête votive de Sauliac-sur-Célé

Bourg Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25

Le comité des fêtes de Sauliac-sur-Célé organise la fête du village avec des animations festives, un concours de pétanque, des apéritifs musicaux, un repas convivial et une soirée dansante

Le comité des fêtes de Sauliac-sur-Célé organise la fête du village avec des animations festives, un concours de pétanque, des apéritifs musicaux, un repas convivial et une soirée dansante. Des jeux en bois sont proposés aux enfants et des stands de restauration sont présents sur place.

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Bourg Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie +33 6 31 98 53 40 

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English :

The Sauliac-sur-Célè Festival Committee is organizing the village festival, featuring festive activities, a pétanque tournament, musical aperitifs, a convivial meal, and a dance party

L’événement Fête votive de Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac

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