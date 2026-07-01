Fête votive de Thoiras-Corbès, Place des platanes, Saint-Jean-de-Serres

Informations pratiques

Fête votive de Thoiras-Corbès 10 et 11 juillet Place des platanes Gard

18 € / repas, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00

Au programme :

-Vendredi 10 juillet :

Repas paella et soirée 80-90’s.

– Samedi 11 juillet :

Concours de boules à 15h, repas moules-frites et soirée avec DJ Antoine.

Place des platanes Place des platanes 30350 Saint Jean de Serres Saint-Jean-de-Serres 30350 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 93 43 21 »}]

Organisé par le comité des fêtes.