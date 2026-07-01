AGENDA · Saint-Jean-de-Serres
Fête votive de Thoiras-Corbès, Place des platanes, Saint-Jean-de-Serres
vendredi 10 juillet 2026 · Place des platanes · Saint-Jean-de-Serres
Informations pratiques
Fête votive de Thoiras-Corbès 10 et 11 juillet Place des platanes Gard
18 € / repas, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:59:00+02:00
Au programme :
-Vendredi 10 juillet :
Repas paella et soirée 80-90’s.
– Samedi 11 juillet :
Concours de boules à 15h, repas moules-frites et soirée avec DJ Antoine.
Place des platanes Place des platanes 30350 Saint Jean de Serres Saint-Jean-de-Serres 30350 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 93 43 21 »}]
Organisé par le comité des fêtes.