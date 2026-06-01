Spectacle d’improvisation théâtrale, Foyer communal, Saint-Jean-de-Serres

Spectacle d’improvisation théâtrale Vendredi 3 juillet, 20h30 Foyer communal Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Organisé par l’ASC Saint-Jean-de-Serres, avec la participation d’Anduz’Impro.

Foyer communal Chemin du Moulin À Vent, 30350 Saint-Jean-de-Serres Saint-Jean-de-Serres 30350 Gard Occitanie

Spectacles autour des thèmes proposés par le public. Humour garanti. Théâtre Improvisation