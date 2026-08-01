AGENDA · Tour-de-Faure
Fête votive de Tour-de-Faure Tour-de-Faure
vendredi 7 août 2026 · Tour-de-Faure
Informations pratiques
Tour-de-Faure
Fête votive de Tour-de-Faure
Le bourg Tour-de-Faure Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Le comité des fêtes de Tour de Faure vous accueille pour trois jours de fête !
Le comité des fêtes de Tour de Faure vous accueille pour trois jours de fête !
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Le bourg Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 5 65 20 27 90
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English :
The Tour de Faure Festival Committee invites you to three days of festivities!
L’événement Fête votive de Tour-de-Faure Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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