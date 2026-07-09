Les dimanches Atelier d’expression Tour-de-Faure
dimanche 4 octobre 2026 · Tour-de-Faure
Informations pratiques
Tour-de-Faure
Les dimanches Atelier d’expression
Tour-de-Faure Lot
Tarif : 210 – 210 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2027-02-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-10-11 2026-11-08 2026-11-15 2026-12-13 2026-12-20 2027-01-10 2027-01-17 2027-02-07 2027-02-14 2027-03-07 2027-03-14 2027-04-04 2027-04-11
Un rendez-vous créatif et ludique à Tour-De-Faure !
Des ateliers pour les adultes, les ados et les enfants, mêlant théâtre, écriture et bonne humeur !
Un rendez-vous créatif et ludique à Tour-De-Faure !
Des ateliers pour les adultes, les ados et les enfants, mêlant théâtre, écriture et bonne humeur !
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Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 15 39 02 40
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English :
A creative and fun event in Tour-De-Faure!
Workshops for adults, teens, and children, combining theater, writing, and good cheer!
L’événement Les dimanches Atelier d’expression Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cahors Vallée du Lot