Fête votive des Paluds de Noves Noves
vendredi 14 août 2026 · Noves
Informations pratiques
Noves
Fête votive des Paluds de Noves
Du vendredi 14 au mardi 18 août 2026.
Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Paluds Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-14
Fête Votive des Paluds de Noves.
Vendredi 14 Août
16h30 Course de taureaux 3ème journée Trophée St Roch
19h Vernissage de l’exposition du Club photo La Noria Salle de l’État Civil
20h: Soirée des 3 Bancs Moules/ frites Place du Bicentenaire
21h Bandido nocturne Manade Colombet Avenue de la République (offerte par les 3 bancs)
22h: Soirée couleurs du Sud organisée par les 3 Bancs Place du Bicentenaire
Samedi 15 Août
9h Ball-Trap aux Orgonens, réservé aux tireurs locaux
9h30: Promenade à poneys Stade des Journettes (offert par Comité des fêtes)
9h30 déjeuner offert par le Club Taurin -Arènes des Paluds
10h00 Concours de coinche (réservé aux habitants de la Commune) Foyer des Anciens
11h30 Troisième Festival d’Abrivado Manades Lescot et Colombet Avenue de la République
13h Aïoli au Fourbi animée par la Pena Los Caballeros et Dj Blass
16h30 Course de taureaux 2ème Trophée des Légendes, suivie d’une bandido -sortie des arènes Manades Colombet et Lescot
19h Apéritif concert groupe Light Son Production
20h Repas Fideuà Place du Bicentenaire
22h Soirée concert Light Son Production Place du Bicentenaire
Dimanche 16 Août
9h30 Déjeuner au Moulin de Bournissac offert par le Comité des Fêtes
11h Abrivado longue au départ du Moulin, arrivée Avenue de la République Manade Colombet
12h Apéro déguisé au Fourbi animé par Dj Blass
16h30 Course de taureaux 5ème journée Trophée St Roch, suivie d’une bandido Avenue de la République
19h: Apéritif Concert avec l’orchestre Solaris Place du Bicentenaire.
20h Repas rouille Sétoise
22h: Soirée Concert Solaris Place du Bicentenaire.
Lundi 17 Août
9h Déjeuner au stade des Journettes offert par les 3 Bancs
9h30 Olympiades Inter-Associations organisées par les 3 bancs Stade des Journettes
12h: Abrivado pour les enfants Poneys Club du Mas de Laudun Avenue de la République
13h Sardinade offerte par le Comité des Fêtes Dress Code touche de fluo Fourbi
16h30: Taureaux piscine organisés par le Club Taurin Arènes
20h Grand repas provençal Soupe au Pistou
21h Bal musette avec le groupe Rétro-Saxo Place du Bicentenaire.
Mardi 18 Août
20h Concert avec le groupe Adore Duo Pop Funck Soûl avec présence de Foodtruck Place du Bicentenaire
21h30 Cinéma en plein air Maison de Retraite 2 Place du Bicentenaire. .
Route des Paluds Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 05 46 mairieannexe@noves.fr
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English :
Votive festival of Paluds de Noves
L’événement Fête votive des Paluds de Noves Noves a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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