Fête votive des Paluds de Noves Noves

Informations pratiques

Noves

Fête votive des Paluds de Noves

Du vendredi 14 au mardi 18 août 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Paluds Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-14

Fête Votive des Paluds de Noves.

Vendredi 14 Août

16h30 Course de taureaux 3ème journée Trophée St Roch

19h Vernissage de l’exposition du Club photo La Noria Salle de l’État Civil

20h: Soirée des 3 Bancs Moules/ frites Place du Bicentenaire

21h Bandido nocturne Manade Colombet Avenue de la République (offerte par les 3 bancs)

22h: Soirée couleurs du Sud organisée par les 3 Bancs Place du Bicentenaire



Samedi 15 Août

9h Ball-Trap aux Orgonens, réservé aux tireurs locaux

9h30: Promenade à poneys Stade des Journettes (offert par Comité des fêtes)

9h30 déjeuner offert par le Club Taurin -Arènes des Paluds

10h00 Concours de coinche (réservé aux habitants de la Commune) Foyer des Anciens

11h30 Troisième Festival d’Abrivado Manades Lescot et Colombet Avenue de la République

13h Aïoli au Fourbi animée par la Pena Los Caballeros et Dj Blass

16h30 Course de taureaux 2ème Trophée des Légendes, suivie d’une bandido -sortie des arènes Manades Colombet et Lescot

19h Apéritif concert groupe Light Son Production

20h Repas Fideuà Place du Bicentenaire

22h Soirée concert Light Son Production Place du Bicentenaire



Dimanche 16 Août

9h30 Déjeuner au Moulin de Bournissac offert par le Comité des Fêtes

11h Abrivado longue au départ du Moulin, arrivée Avenue de la République Manade Colombet

12h Apéro déguisé au Fourbi animé par Dj Blass

16h30 Course de taureaux 5ème journée Trophée St Roch, suivie d’une bandido Avenue de la République

19h: Apéritif Concert avec l’orchestre Solaris Place du Bicentenaire.

20h Repas rouille Sétoise

22h: Soirée Concert Solaris Place du Bicentenaire.



Lundi 17 Août

9h Déjeuner au stade des Journettes offert par les 3 Bancs

9h30 Olympiades Inter-Associations organisées par les 3 bancs Stade des Journettes

12h: Abrivado pour les enfants Poneys Club du Mas de Laudun Avenue de la République

13h Sardinade offerte par le Comité des Fêtes Dress Code touche de fluo Fourbi

16h30: Taureaux piscine organisés par le Club Taurin Arènes

20h Grand repas provençal Soupe au Pistou

21h Bal musette avec le groupe Rétro-Saxo Place du Bicentenaire.



Mardi 18 Août

20h Concert avec le groupe Adore Duo Pop Funck Soûl avec présence de Foodtruck Place du Bicentenaire

21h30 Cinéma en plein air Maison de Retraite 2 Place du Bicentenaire. .

Route des Paluds Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 05 46 mairieannexe@noves.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Votive festival of Paluds de Noves

L’événement Fête votive des Paluds de Noves Noves a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence