40 ans du Comité des fêtes des Paluds Bar Le Fourbi Noves
samedi 8 août 2026 · Bar Le Fourbi · Noves
Informations pratiques
Noves
40 ans du Comité des fêtes des Paluds
Samedi 8 août 2026 à partir de 19h. Bar Le Fourbi 235 Avenue de la République Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Comité des Fêtes des Paluds de Noves fête des 40 ans
Venez découvrir ou re-découvrir l’ambiance conviviale et festive du Comité des Fêtes des Paluds de Noves, qui se déroulera au Fourbi aux Paluds-de-Noves pour ses 40 ans.
Un événement local incontournable repas et soirée DJ
Repas entrée + plat (Gardiane) + dessert 18€
Vin offert par le Comité des Fêtes à l’occasion de son anniversaire .
Bar Le Fourbi 235 Avenue de la République Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 05 46 pierre.paluds@gmail.com
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English :
Festival Committee Lottery
L’événement 40 ans du Comité des fêtes des Paluds Noves a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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