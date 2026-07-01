40 ans du Comité des fêtes des Paluds Bar Le Fourbi Noves

Informations pratiques

Noves

40 ans du Comité des fêtes des Paluds

Samedi 8 août 2026 à partir de 19h. Bar Le Fourbi 235 Avenue de la République Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Comité des Fêtes des Paluds de Noves fête des 40 ans

Venez découvrir ou re-découvrir l’ambiance conviviale et festive du Comité des Fêtes des Paluds de Noves, qui se déroulera au Fourbi aux Paluds-de-Noves pour ses 40 ans.



Un événement local incontournable repas et soirée DJ



Repas entrée + plat (Gardiane) + dessert 18€



Vin offert par le Comité des Fêtes à l’occasion de son anniversaire .

Bar Le Fourbi 235 Avenue de la République Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 05 46 pierre.paluds@gmail.com

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English :

Festival Committee Lottery

L’événement 40 ans du Comité des fêtes des Paluds Noves a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence