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Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Avenue de la République Noves

samedi 8 août 2026 · Avenue de la République · Noves

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Avenue de la République
Adresse
Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves
Ville
13550 Noves
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
2 2 2

Noves

Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch

Du samedi 8 au dimanche 9 août à partir de 16h30.
Ouverture guichet 15h00. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Course camarguaise, 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch
Courses camarguaises organisées par le Club Taurin des Paluds, aux arènes Francis Chaîne Paluds de Noves:

*Samedi 08 Août à 16h30 Taureaux emboulés Manade Du Joncas école taurine de St Rémy de Provence

*Dimanche 09 Août à 16h30 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch.

Cascaï & Zocato de F-Guillierme
Iberis & Encis de Plo
Marin & Creno de Cuillé
Jericho de Nicollin

Raseteurs invités Hamed Boudiaf Kaïs Ouennouri Pascal Laurier Enzo Bernard Hugo Sanchis -Hugo Dunan Quentin Fernandez   .

Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62  clubtaurinpalunais@gmail.com

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English :

Camargue Race, 2nd Day of the Saint Roch Trophy

L’événement Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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