Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Avenue de la République Noves
samedi 8 août 2026 · Avenue de la République · Noves
Informations pratiques
Noves
Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch
Du samedi 8 au dimanche 9 août à partir de 16h30.
Ouverture guichet 15h00. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Course camarguaise, 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch
Courses camarguaises organisées par le Club Taurin des Paluds, aux arènes Francis Chaîne Paluds de Noves:
*Samedi 08 Août à 16h30 Taureaux emboulés Manade Du Joncas école taurine de St Rémy de Provence
*Dimanche 09 Août à 16h30 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch.
Cascaï & Zocato de F-Guillierme
Iberis & Encis de Plo
Marin & Creno de Cuillé
Jericho de Nicollin
Raseteurs invités Hamed Boudiaf Kaïs Ouennouri Pascal Laurier Enzo Bernard Hugo Sanchis -Hugo Dunan Quentin Fernandez .
Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62 clubtaurinpalunais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Camargue Race, 2nd Day of the Saint Roch Trophy
L’événement Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Noves (Bouches-du-Rhône)
- 40 ans du Comité des fêtes des Paluds Bar Le Fourbi Noves 8 août 2026
- Fête votive des Paluds de Noves Noves 14 août 2026
- Spectacle Octopus par le collectif Cheptel Aleïkoum Noves 4 septembre 2026