Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Avenue de la République Noves

Informations pratiques

Noves

Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch

Du samedi 8 au dimanche 9 août à partir de 16h30.

Ouverture guichet 15h00. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Course camarguaise, 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch

Courses camarguaises organisées par le Club Taurin des Paluds, aux arènes Francis Chaîne Paluds de Noves:



*Samedi 08 Août à 16h30 Taureaux emboulés Manade Du Joncas école taurine de St Rémy de Provence



*Dimanche 09 Août à 16h30 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch.



Cascaï & Zocato de F-Guillierme

Iberis & Encis de Plo

Marin & Creno de Cuillé

Jericho de Nicollin



Raseteurs invités Hamed Boudiaf Kaïs Ouennouri Pascal Laurier Enzo Bernard Hugo Sanchis -Hugo Dunan Quentin Fernandez .

Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62 clubtaurinpalunais@gmail.com

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English :

Camargue Race, 2nd Day of the Saint Roch Trophy

L’événement Course camarguaise 2ème Journée du Trophée de la Saint-Roch Noves a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence