Informations pratiques

Issepts

Fête Votive d’Issepts

place des platanes Issepts Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Le Comité des fêtes d'Issepts propose trois jours de fête au cœur du village

Le Comité des fêtes d'Issepts propose trois jours de fête au cœur du village. Cette fête conviviale rassemble habitants et visiteurs autour d'animations musicales, de moments gourmands et de jeux. Bodega, repas dansant, concours de belote et de pétanque ainsi qu'un marché gourmand rythment cette fête traditionnelle du village.

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place des platanes Issepts 46320 Lot Occitanie +33 6 25 41 55 77

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English :

The Issepts Festival Committee is hosting a three-day festival in the heart of the village

L’événement Fête Votive d’Issepts Issepts a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Figeac