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Fête Votive d’Issepts Issepts

vendredi 31 juillet 2026 · Issepts

Fête Votive d’Issepts Issepts

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
place des platanes
Ville
46320 Issepts
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Issepts

Fête Votive d’Issepts

place des platanes Issepts Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Le Comité des fêtes d'Issepts propose trois jours de fête au cœur du village

Le Comité des fêtes d'Issepts propose trois jours de fête au cœur du village. Cette fête conviviale rassemble habitants et visiteurs autour d'animations musicales, de moments gourmands et de jeux. Bodega, repas dansant, concours de belote et de pétanque ainsi qu'un marché gourmand rythment cette fête traditionnelle du village.

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place des platanes Issepts 46320 Lot Occitanie +33 6 25 41 55 77 

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English :

The Issepts Festival Committee is hosting a three-day festival in the heart of the village

L’événement Fête Votive d’Issepts Issepts a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Figeac

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